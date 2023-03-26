Больницы Владимирской области подготовят к реабилитации раненых из зоны СВО Учреждения...

Больницы Владимирской области подготовят к реабилитации раненых из зоны СВОУчреждения здравоохранения Владимирской области перепрофилируют к приему военнослужащих, вернувшихся из зоны проведения спецоперации на УкраинеРегиональные власти заявили о необходимости подготовить все владимирские больницы и санатории к работе с военнослужащими, которые получили в ходе боевых действий разного рода травмы, в том числе и психологические.«Эта задача поставлена президентом и, собственно, поставлена временем – систему лечебно-профилактических учреждений, вообще больничную систему нашу подготовить к тематике реабилитации военнослужащих. Это и безбарьерная среда, это и психологи, это и работа в части протезирования, работа со слуховыми аппаратами, контуженные и так далее. Все это нужно сделать, подготовиться, и это потребуется во всех буквально лечебных учреждениях», – подчеркнул губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Фото pxfuel.com