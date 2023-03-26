Во Владимирской области больницы подготовят к приёму раненых из зоны СВО. Военнослужащим окажут медицинскую и психологическую помощь.

Во Владимирской области больницы подготовят к приёму раненых из зоны СВО. Военнослужащим окажут медицинскую и психологическую помощь.По словам губернатора Александра Авдеева, во всех учреждениях необходимо организовать безбарьерную среду и наладить работу с психологами. Кроме того, требуют решения вопросы протезирования и обеспечения раненых слуховыми аппаратами.Ранее стало известно, что главврачи из Владимира и Камешково .