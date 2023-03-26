В две деревни, Верхоунжа и Копнино, Меленковского района проведут качественную воду из двух артезианских скважин — основной и резервной. Об этом сообщают в пресс-службе правительства 33

В две деревни, Верхоунжа и Копнино, Меленковского района проведут качественную воду из двух артезианских скважин — основной и резервной. Об этом сообщают в пресс-службе правительства 33 региона. Обеспечение водоснабжения проводилось региональным министерством ЖКХ в рамках проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Водопровод растянется свыше чем на 12,7 километров. К нему подсоединят 139 домов, в