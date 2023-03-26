В зону СВО отправились главврач владимирской больницы №2 Михаил Суханов и его коллега из камешковской районной больницы Сергей Тимкин

В зону СВО отправились главврач владимирской больницы №2 Михаил Суханов и его коллега из камешковской районной больницы Сергей Тимкин, - сообщили в региональном отделении ОНФ. Медики начнут работать в полевом госпитале.Кроме того, волонтёры отправили гуманитарный груз. В него вошло медицинское оборудование, в том числе аппарат УЗИ, инвалидные коляски, стерилизатор и коагулятор.