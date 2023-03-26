Какой день недели сулит успех? Ответ в гороскопе астролога Лилии Любимовой.

Какой день недели сулит успех? Ответ в гороскопе астролога Лилии Любимовой.Новая эпоха уже здесь! Плутон сменил знак, увлекая нас в прекрасное будущее.Надеемся, вы начали этот путь срадостью в сердце и светлыми надеждами. Это лучшее, что можно сделать для себясейчас. Но не единственное!Будет здорово, если вы решитесь попробоватьчто-то новое. Предварительно отдохнув и убедившись, что у вас нет выгорания.Потому что Овен знак горячий, и Юпитер в нем может страстно хвататься за идеи,явно переоценивая свои силы. Попробуйте хладнокровно разобраться, достаточно лиу вас энергии, чтобы стартовать?Если да – беритесь за дела 3 апреля,когда Меркурий перейдет в Телец, а на этой неделе хорошенько подготовьтесь.Используйте трин Марса с Сатурном 30 марта для составления планов: суровыйСатурн не даст впасть в иллюзии, а Марс позволит трезво оценить своивозможности.В то же время Венера с Ураномподключат фантазию, интуицию и способность видеть перспективу. В общем, этонаилучший день недели по многим параметрам. Именно 30 марта могут прийти самыежизнеспособные идеи, а шансы на успех в любом деле будут очень высоки.В целом творческих людей на этойнеделе ждет небывалое вдохновение, продавцов одежды и всякой красоты – большиепродажи, желающих заняться спортом – прилив сил и активности, а влюбленных иищущих любовь – необычные знакомства и предложения руки и сердца. Настоящаявесна!А в выходные светила в огненныхзнаках позовут в дорогу, спортзалы, салоны красоты, магазины и на развлечения.Улежать на диване получится только у самых упорных ленивцев. Всем остальнымзахочется расстаться со всем зимним, тусклым, надоевшим. И это здорово!ОвенОчень мощное время: Меркурий сЮпитером соединятся в вашем знаке во вторник и будут мотивировать Овнов навеликие дела. Вы будете вести себя уверенно, спокойно, достойно, привлекая ксебе внимание и выигрывая у конкурентов за счет харизмы и настойчивости. Ваммногое сейчас по силам!ТелецСоединение Венеры и Урана в вашемзнаке – время обновления. Это не только про покупку обновок, смену имиджа илистиля в одежде, но и про внутреннее преображение: учебу, работу над собой,расставание со всем токсичным, новые цели в жизни. Сейчас для перемен есть все– и возможности, и мотивация. Решайтесь!БлизнецыВы начнете неделю с Луной, котораябудет создавать приятную суету в вашем знаке, находясь на связи с активнымипланетами в Овне. Будет много предложений, общения, встречи будут проходить 4часа вместо 2. Ваша задача: не погрязнуть в словах, быть человеком дела. Иначешансы просто уйдут, как вода в песок.РакМарс обживается в вашем знаке, и егопервый важный шаг – под стать вашему характеру – навстречу серьезному Сатурну.Это беспрецедентно удачное сочетание! Марс в силе, Сатурн тоже – оба в готовымного думать, собирать информацию, взвешивать за и против. Самое время делатьсерьезные дела и планировать что-то важное.ЛевМир живет по вашим правилам,огненным: на этой неделе родственная для вас энергия Овна будет бить черезкрай. Креативные идеи, горячие споры, жажда ярких поступков и развлеченийпридут на смену сонной атмосфере, царившей еще недавно. Просыпайтесь и вы,время для самореализации просто прекрасное!ДеваУчеба, дальние поездки, иностранныеязыки, юридические дела, бизнес-стартапы и инвестиции – вот круг вашихинтересов на этой неделе. Все вышеперечисленное очень перспективно, и чемраньше вы это поймете, тем меньше времени потеряете. Хотя самая горячая порадля вас еще не началось.ВесыЛичная жизнь – сфера, в которойсейчас может быть много интересного: неожиданные встречи, красивые признания,подарки, флирт, ренессанс чувств. Но не менее приятные новости могут приходитьи на тему денег. Весам однако важно крепко стоять на ногах, сверять курс, чтобыне оторваться от реальности.СкорпионПродолжается период, когда физическаяактивность будет вам в радость – воспользуйтесь этим, чтобы подкорректироватьобраз жизни. Но самое интригующее на этой неделе будет происходить в сферепарных взаимоотношений и разных союзов. Венера с Ураном найдут чем вас удивить!СтрелецСтрельцы продолжают радоваться веснеи строить планы: Меркурий в Овне активизирует воображение, а Юпитер придает имвес. Творческим личностям – настоящее раздолье! Тем, кто хочет начатьзаниматься спортом, раньше вставать или изменить рацион питания, звезды окажутподдержку и помогут перестроиться.КозерогПрекрасная Венера в компаниитворческого Урана – ваша команда на этой неделе. С такими помощниками высможете добиться впечатляющих успехов в самых разных сферах! В то же время Марсв противоположном знаке начинает продвигать вам идею личного счастья. Почему быи нет?ВодолейПри желании на этой неделе Водолеимогут успеть многое. Сатурн и Марс готовы помочь построить новые финансовыестратегии или понять, почему вы зарабатываете меньше, чем хотелось бы. Венера сУраном создадут все условия для генеральной уборки дома, переезда или другимперемен.РыбыСатурнв вашем знаке привлекает на свою сторону Марс, чтобы вам хватило сил на борьбус хаосом. Вы сможете разложить все по полочкам и в конце недели насладитьсячистотой и порядком – как в делах, так и в мыслях. Если хотите распрощаться свредной привычкой, у вас это тоже получится!