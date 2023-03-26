Какой день недели сулит успех? Ответ в гороскопе астролога Лилии Любимовой.
Какой день недели сулит успех? Ответ в гороскопе астролога Лилии Любимовой.
Новая эпоха уже здесь! Плутон сменил знак, увлекая нас в прекрасное будущее.Надеемся, вы начали этот путь с
радостью в сердце и светлыми надеждами. Это лучшее, что можно сделать для себя
сейчас. Но не единственное!
Будет здорово, если вы решитесь попробовать
что-то новое. Предварительно отдохнув и убедившись, что у вас нет выгорания.
Потому что Овен знак горячий, и Юпитер в нем может страстно хвататься за идеи,
явно переоценивая свои силы. Попробуйте хладнокровно разобраться, достаточно ли
у вас энергии, чтобы стартовать?
Если да – беритесь за дела 3 апреля,
когда Меркурий перейдет в Телец, а на этой неделе хорошенько подготовьтесь.
Используйте трин Марса с Сатурном 30 марта для составления планов: суровый
Сатурн не даст впасть в иллюзии, а Марс позволит трезво оценить свои
возможности.
В то же время Венера с Ураном
подключат фантазию, интуицию и способность видеть перспективу. В общем, это
наилучший день недели по многим параметрам. Именно 30 марта могут прийти самые
жизнеспособные идеи, а шансы на успех в любом деле будут очень высоки.
В целом творческих людей на этой
неделе ждет небывалое вдохновение, продавцов одежды и всякой красоты – большие
продажи, желающих заняться спортом – прилив сил и активности, а влюбленных и
ищущих любовь – необычные знакомства и предложения руки и сердца. Настоящая
весна!
А в выходные светила в огненных
знаках позовут в дорогу, спортзалы, салоны красоты, магазины и на развлечения.
Улежать на диване получится только у самых упорных ленивцев. Всем остальным
захочется расстаться со всем зимним, тусклым, надоевшим. И это здорово!
Овен
Очень мощное время: Меркурий с
Юпитером соединятся в вашем знаке во вторник и будут мотивировать Овнов на
великие дела. Вы будете вести себя уверенно, спокойно, достойно, привлекая к
себе внимание и выигрывая у конкурентов за счет харизмы и настойчивости. Вам
многое сейчас по силам!
Телец
Соединение Венеры и Урана в вашем
знаке – время обновления. Это не только про покупку обновок, смену имиджа или
стиля в одежде, но и про внутреннее преображение: учебу, работу над собой,
расставание со всем токсичным, новые цели в жизни. Сейчас для перемен есть все
– и возможности, и мотивация. Решайтесь!
Близнецы
Вы начнете неделю с Луной, которая
будет создавать приятную суету в вашем знаке, находясь на связи с активными
планетами в Овне. Будет много предложений, общения, встречи будут проходить 4
часа вместо 2. Ваша задача: не погрязнуть в словах, быть человеком дела. Иначе
шансы просто уйдут, как вода в песок.
Рак
Марс обживается в вашем знаке, и его
первый важный шаг – под стать вашему характеру – навстречу серьезному Сатурну.
Это беспрецедентно удачное сочетание! Марс в силе, Сатурн тоже – оба в готовы
много думать, собирать информацию, взвешивать за и против. Самое время делать
серьезные дела и планировать что-то важное.
Лев
Мир живет по вашим правилам,
огненным: на этой неделе родственная для вас энергия Овна будет бить через
край. Креативные идеи, горячие споры, жажда ярких поступков и развлечений
придут на смену сонной атмосфере, царившей еще недавно. Просыпайтесь и вы,
время для самореализации просто прекрасное!
Дева
Учеба, дальние поездки, иностранные
языки, юридические дела, бизнес-стартапы и инвестиции – вот круг ваших
интересов на этой неделе. Все вышеперечисленное очень перспективно, и чем
раньше вы это поймете, тем меньше времени потеряете. Хотя самая горячая пора
для вас еще не началось.
Весы
Личная жизнь – сфера, в которой
сейчас может быть много интересного: неожиданные встречи, красивые признания,
подарки, флирт, ренессанс чувств. Но не менее приятные новости могут приходить
и на тему денег. Весам однако важно крепко стоять на ногах, сверять курс, чтобы
не оторваться от реальности.
Скорпион
Продолжается период, когда физическая
активность будет вам в радость – воспользуйтесь этим, чтобы подкорректировать
образ жизни. Но самое интригующее на этой неделе будет происходить в сфере
парных взаимоотношений и разных союзов. Венера с Ураном найдут чем вас удивить!
Стрелец
Стрельцы продолжают радоваться весне
и строить планы: Меркурий в Овне активизирует воображение, а Юпитер придает им
вес. Творческим личностям – настоящее раздолье! Тем, кто хочет начать
заниматься спортом, раньше вставать или изменить рацион питания, звезды окажут
поддержку и помогут перестроиться.
Козерог
Прекрасная Венера в компании
творческого Урана – ваша команда на этой неделе. С такими помощниками вы
сможете добиться впечатляющих успехов в самых разных сферах! В то же время Марс
в противоположном знаке начинает продвигать вам идею личного счастья. Почему бы
и нет?
Водолей
При желании на этой неделе Водолеи
могут успеть многое. Сатурн и Марс готовы помочь построить новые финансовые
стратегии или понять, почему вы зарабатываете меньше, чем хотелось бы. Венера с
Ураном создадут все условия для генеральной уборки дома, переезда или другим
перемен.
Рыбы
Сатурн
в вашем знаке привлекает на свою сторону Марс, чтобы вам хватило сил на борьбу
с хаосом. Вы сможете разложить все по полочкам и в конце недели насладиться
чистотой и порядком – как в делах, так и в мыслях. Если хотите распрощаться с
вредной привычкой, у вас это тоже получится!