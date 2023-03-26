На врачей «Ковровской городской больницы № 2» подал в суд отец пострадавшего ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе ковровского горсуда Владимирской области. Истец в ходе заседания

На врачей «Ковровской городской больницы № 2» подал в суд отец пострадавшего ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе ковровского горсуда Владимирской области. Истец в ходе заседания заявил, что в 2019 его несовершеннолетний ребенок травмировал ногу. В травмпункте местной больницы враи сделали рентген, определили диагноз, наложили гипсовую повязку и направили на дальнейшее лечение в поликлинику по