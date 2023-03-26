Какие меры соцподдержки положены Детям войны во Владимирской области?
Владимирская область...
Какие меры соцподдержки положены "Детям войны" во Владимирской области?
Владимирская область вошла в число немногих регионов России, где официально закреплен статус «детей войны» и предусмотрена социальная поддержка.
Законом Владимирской области № 87-ОЗ лицам, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет «детям войны», установлены следующие меры соцподдержки:
ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 25 процентов (предоставляется более 5,5 тыс. «детей войны», не имеющим льгот по другим основаниям);
ежегодная денежная выплата ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В 2023 году её размер составит 1200 рублей, финансовую поддержку получат порядка 60 тысяч человек);
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