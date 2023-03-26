Какие меры соцподдержки положены Детям войны во Владимирской области? Вла­димир­ская об­ласть...

Какие меры соцподдержки положены "Детям войны" во Владимирской области?Вла­димир­ская об­ласть вош­ла в чис­ло нем­но­гих ре­ги­онов Рос­сии, где офи­ци­аль­но зак­реплен ста­тус «де­тей вой­ны» и пре­дус­мотре­на со­ци­аль­ная под­дер­жка.За­коном Вла­димир­ской об­ласти № 87-ОЗ ли­цам, ко­торым на 3 сен­тября 1945 го­да не ис­полни­лось 18 лет «де­тям вой­ны», ус­та­нов­ле­ны сле­ду­ющие ме­ры соц­поддер­жки:еже­месяч­ная де­неж­ная ком­пенса­ция на оп­ла­ту жи­лого по­меще­ния и ком­му­наль­ных ус­луг в раз­ме­ре 25 про­цен­тов (пре­дос­тавля­ет­ся бо­лее 5,5 тыс. «де­тей вой­ны», не име­ющим ль­гот по дру­гим ос­но­вани­ям);еже­год­ная де­неж­ная вып­ла­та ко Дню По­беды со­вет­ско­го на­рода в Ве­ликой Оте­чес­твен­ной вой­не 1941–1945 го­дов. В 2023 го­ду её раз­мер сос­та­вит 1200 руб­лей, фи­нан­со­вую под­дер­жку по­лучат по­ряд­ка 60 тысяч че­ловек);бес­плат­ная юри­дичес­кая по­мощь.Телефоны для справок: 54-46-30 (Ленинский ОСЗН), 35-33-44 (Октябрьский ОСЗН), 21-00-21 (Фрунзенский ОСЗН).Фото pxfuel.com