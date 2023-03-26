Какое имя получила необычная кошка из Владимирского университета? Напомним, что студент...

Какое имя получила необычная кошка из Владимирского университета?Напомним, что студент Владимирского университета сделал макет кошки из уникального износостойкого материала.Студент второго курса информационной группы Института архитектуры, строительства и энергетики (ИАСЭ) Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г Столетовых ИАСЭ, Никита Сидоров сделал высокопрочную кошку из стеклофибробетона марки М1200 (класс бетона В100) в лаборатории ИАСЭ.На прошлой неделе ВлГУ запустил опрос на лучшее имя для кошечки. Вариантов было много. Но все же выбрали наиболее подходящее и необычное.Знакомьтесь, Пикси!Фото официальный телеграм-канал ВЛГУ