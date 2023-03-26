Кому во Владимирской области полностью компенсируют платеж за капитальный ремонт? Пожилым людям...

Кому во Владимирской области полностью компенсируют платеж за капитальный ремонт?Пожилым людям старше 80 лет полностью компенсируют платеж за капитальный ремонт. Люди старше 70 лет могут рассчитывать на возврат половины суммы, в случае если они живут одни или с такими же бюджетниками. С начала 2023 года компенсацией воспользовались уже 20 тысяч жителей региона.Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться с заявлением в соцзащиту по месту жительства.К нему необходимо:паспортсправку о зарегистрированных в квартиреСНИЛСтрудовую книжкуквитанция за капитальный ремонт за последний месяц«В случае, если гражданину, имеющему право одновременно на меры социальной поддержки по уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме по двум или нескольким основаниям, компенсация расходов на капитальный ремонт предоставляется по одному из оснований по выбору заявителя», - объяснили в пресс-службе правительства Владимирской области.Фото pxfuel.com