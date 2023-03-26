27 марта 2023 года судят о погоде и об урожае. В народном календаре дата получила название...

27 марта 2023 года судят о погоде и об урожае. В народном календаре дата получила название Венедиктов день.Ещё 27 марта – день празднования Федоровской иконы Божией матери. По преданию, образ был создан святым апостолом Лукой. На Руси икона была обретена в 1239 году и стала моленным образом Александра Невского. Федоровской иконе Божией Матери молятся о семейном счастье, крепком здоровье, лёгких родах и рождении здорового ребенка.Что можно делать 27 марта?Этот день лучше всего подойдет, чтобы застелить новое постельное белье и постирать полотенца. Тогда год пройдет без болезней.Самое время пополнить запасы в холодильнике. Считается, что это позволит семье избежать недостатка в деньгах, и все будут сыты.Хорошо в этот день сходить в церковь и помолиться Богоматери за здравие близких.Что нельзя делать 27 марта?Чтобы не привлечь в свою жизнь беды, неприятности, горести и хлопоты, надо помнить, что 27 марта нельзя смотреться в зеркало, – оно сегодня может вытянуть из человека всю жизненную энергию. Кстати, наши предки в этот день даже занавешивали зеркала в доме белой тканью, чтобы случайно не взглянуть на зеркальную поверхность.Нельзя колоть дрова, пилить дерево, точить ножи — к проблемам.Нельзя общаться или ходить в гости к человеку, с которым у вас ссора, неприязнь, конфликты и недопонимания — положительная энергия уйдёт, на долгое время в душе поселится раздражение, уныние и апатия.Народные приметы на 27 марта 2023 годаМороз — морозная погода продержится ещё неделю.Гром — лето будет богатым на урожай.Снег тает от палящего солнца — к плодородному лету.Снег тает от дождя — лето окажется засушливым.Воробьи купаются — к приходу тепла.Уровень реки не повышается — к жаркому лету с засухой.Ветер появился в полдень, а к вечеру усилился — может быть буря.Фото pxfuel.com