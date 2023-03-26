Небольшие дожди и низкое атмосферное давление прогнозируют синоптики во Владимирской области 27...
Небольшие дожди и низкое атмосферное давление прогнозируют синоптики во Владимирской области 27 марта
В понедельник, 27 марта, погода во Владимире и области будет пасмурная, небольшой дождь.
Температура воздуха днем повысится до +7°C. Ночью столбик термометра опустится до +2°C.
Ветер западный, 2м/с.
Атмосферное давление в течение суток изменится от 734 до 740 мм.рт.ст.
Народный прогноз погоды
От наших предков к нам дошло такое наблюдение: тот, кому посчастливится услышать гром в этот день, может быть уверенными в том, что лето будет плодородным. Если весной в реках воды не прибавится, лето обещает быть жарким и сухим.
Фото pxfuel.com