Небольшие дожди и низкое атмосферное давление прогнозируют синоптики во Владимирской области 27...

Небольшие дожди и низкое атмосферное давление прогнозируют синоптики во Владимирской области 27 мартаВ понедельник, 27 марта, погода во Владимире и области будет пасмурная, небольшой дождь.Температура воздуха днем повысится до +7°C. Ночью столбик термометра опустится до +2°C.Ветер западный, 2м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 734 до 740 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыОт наших предков к нам дошло такое наблюдение: тот, кому посчастливится услышать гром в этот день, может быть уверенными в том, что лето будет плодородным. Если весной в реках воды не прибавится, лето обещает быть жарким и сухим.Фото pxfuel.com