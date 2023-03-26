Только на днях завершился большой анимафест в Суздале, как мы вновь приглашаем вас в мир...

Только на днях завершился большой анимафест в Суздале, как мы вновь приглашаем вас в мир мультфильмов- туда, где их учатся создавать у нас во Владимире. В киномастерской "Начало" совсем недавно появилась "Жалкая сказка", которая не осталась незамеченной и на суздальском конкурсе. Но мало кто знает, что ее создательнице Маше Лещевой всего 5 лет. Как с юных лет научиться снимать мультфильмы - узнала Александра Лебедикова.Карандаши, бумага и пластилин - главные инструменты юных мультипликаторов. Стоит приложить еще немного фантазии, воспользоваться "магией монтажа" и вымышленные персонажи буквально оживают на экране.Маша передвигает пластилиновые фигурки:-Хорошо, ручки убираем, слово говорим-Кадр!-всё.Маше Лещевой пять лет. В киномастерскую "Начало" она пришла всего год назад, но за мультстанком уже чувствует себя уверенно. Увлечение анимацией это у нее семейное. Старший брат тоже здесь учился. Маша сначала с интересом наблюдала за чужими героями, теперь создает своих.Елена Лещева, мама Маши:- Мы пришли, мы достали целую коробку этого пластилина и у нас было налеплено все. Динозавры, какие-то. Причем она зверей придумывает, не существующих, а каких-то. Сделала какой-то бантик с глазами, это говорит у меня Бантяша будет."Жалкая сказка" - первая Машина работа. Заняла около года! Картину заметили на анимафесте в Суздале. Студия "Начало" стала лауреатом конкурса. И название, и сюжет Маша придумала сама. "Жалкая сказка" про добрую принцессу и злого человека, которого ужалила пчела."Но злой человек сказал: "Нет! Мое жало! Я теперь сам всех могу жалить! Так плохой человек превратился в жалкого человека.-А что самое интересное было, когда ты делала мультик? Что тебе понравилось делать?-Вылепливать героев-Сложно было?-Нет,легко.В "Начале" обучаются дети от шести до восемнадцати лет. В киномастерской ребята пробуют себя в роли художников-постановщиков, монтажеров, сценаристов, операторов, режиссеров. Свои работы отправляют на конкурсы.Тамара Джулай, руководитель киностудии "Начало":- Мы посылаем свои мультфильмы на многие фестивали и вот недавно мы получили главный приз на анимационном фестивале, который проходил в Санкт-Петербурге и в Ульяновске.Мы заняли первое место с мультфильмом "Сказка о бумажном самолетике".Творческие планы у студии - большие. В ближайшее время ученики киномастерской планируют освоить новый вид техники создания мультфильмов - объемную пластилиновую анимацию. Ребята разрабатывают сценарии, делают кукол, чтобы как можно скорее порадовать зрителей очередной премьерой.Александра Лебедикова, Андрей Синягин, Вести-Владимир