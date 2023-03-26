Для приготовления нужны тунец, автокадо, тосты.

Для приготовления нужны тунец, автокадо, тосты.Народная мудрость гласит: завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу. В этом выражении безусловно есть рациональное зерно, ведь именно завтрак является для человека главным приемом пищи и насыщает его питательными веществами на весь день.Приготовить вкусный и быстрый завтрак без вреда для здоровья и фигуры очень легко. Можно сделать, к примеру, хрустящие тосты с разнообразными добавками.Приготовление займет всего несколько минут, а завтрак зарядит вас энергией на весь день. При этом это очень вкусно. Рекомендуется выбрать цельнозерновой хлеб.Тост с сыром и яйцомТакой завтрак богат витаминами и белком, вы будете полны жнергии и сыты очень долго. Тост можно дополнить огурцами или салатом.Для приготовления необходимо вырезать серединку хлеба и обжарить края на сухой сковороде. В середину вбить яйцо и накрыть сыром. Сверху положите вырезанную мякоть хлеба. Обжарить с двух сторон.Тост с бананами и творогомТакой завтра подойдет для тех, кто любит сладкое, но не хочет навредить фигуре. Хлеб обжарьте на сухой сковороде с двух сторон, затем намажьте творогом, сверху выложите ломтики бананов и полейте медом. Сверху тост можно накрыть вторым куском хлеба.Тост с авокадо и семгой или другой рыбойХлеб поджарить, сверху положить рыбу, кусочки авокадо и яйцо пашот или всмятку.Тост с помидорами и моцареллой или адыгейским сыромХлеб поджарить, затем намазать его любым соусом по вкусу, сверху выложить сыр, кольца помидоров. Далее положить тосты в духовку на десять минут. При подаче украсить зеленью. Завтрак готов!Тосты с консервированным тунцомНа тост положить кусочки тунца, можно смешать рыбу с творожным сыром. Добавьте зелень. Украсить свежим огурцом.