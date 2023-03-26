С 27 марта 2023 года во Владимире и области прием налогоплательщиков будет осуществляться по новым...

С 27 марта 2023 года во Владимире и области прием налогоплательщиков будет осуществляться по новым адресам.С 27 марта в соответствии с приказами ФНС России «О проведении мероприятий по модернизации организационно-функциональной модели Федеральной налоговой службы» и «Об утверждении структуры Управления Федеральной налоговой службы», территориальные налоговые органы Владимирской области присоединяются к Управлению Федеральной налоговой службы по Владимирской области.Приём и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться в обособленных подразделениях по графику:Пн, Ср. с 9:00 – 18:00; Вт., Чт. с 9:00 – 20:00; Пт. с 9:00 до 16:45:- г. Владимир, 1-ый Коллективный проезд, д. 2-а;- г. Владимир, Суздальский проспект, д. 9;- г. Суздаль, Красная площадь, д.1;- г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116-а;- г. Муром, ул. Свердлова, д. 33;- г. Александров, ул. Институтская, д. 3.По всем вопросам налогоплательщикам можно будет обращаться в МФЦ.Также услуги доступны в личном кабинете на сайте nalog.ru