После ухода Владимира Познера появлялись различные слухи.

После ухода Владимира Познера появлялись различные слухи.После начала спецоперации авторская программа телеведущего пропала с Первого канала. Многие говорили, что уход Владимира Познера связан с его позицией относительно ситуации вокруг Украины, а также с совместными выступлениями с опальным Иваном Ургантом.У многих возникали вопросы, на чем же зарабатывает ведущий? Как оказалось, у Познера есть очень прибыльный бизнес. Ресторан "Жеральдин" братья Познеры открыли вместе еще 20 лет назад, но управлением полностью занимался Павел, так как у телеведущего совершенно не было на это времени.В одном из интервью Владимир рассказывал, что в начале "нулевых" его родственник бедствовал, вот и предложил открыть свой ресторан. По словам телеведущего, он согласился помочь брату, а именно договорился с мэром Юрием Лужковым, чтобы под ресторан им выделили хорошее место в центре Москвы.С 2016 года телеведущий владеет заведением на Остоженке единолично, так как брат скончался. Теперь стало известно, сколько денег от ресторана получил родственник после смерти Павла Познера. По данным "Комсомольской правды", только в 2022 году счет идет на сотни миллионов, точнее – 156 миллионов рублей. Чистой прибыли из этой суммы – 29 миллионов.