«Студенческая весна 2023» на пороге! Команды Владимирских вузов приглашаются к участию. В этом...

«Студенческая весна 2023» на пороге! Команды Владимирских вузов приглашаются к участию.В этом году Областной фестиваль студенческого творчества образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории нашего региона, состоится 18 апреля. Соответствующий приказ подписала Министр образования и молодёжной политики Владимирской области Светлана Болтунова.Задача проекта − выявление талантливого студенчества и создание условий для реализации его творческого потенциала. Фестиваль проводится в рамках программы «Российская студенческая весна» Российского союза молодёжи.К участию в «Студенческой весне» приглашаются команды вузов региона, состоящие из студентов в возрасте от 18 до 35 лет.Заявки принимаются до 10 апреля на платформе «Клуб РСМ» www.club.ruy.ru. Необходимо выбрать из списка мероприятий «Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна − 2023».Фестиваль будет проходить по пяти направлениям, внутри каждого выделены отдельные номинации:− вокальное (народное пение, академическое пение, эстрадное пение, авторская песня);− танцевальное (народный танец, эстрадный танец, современный танец, уличный танец, бальный танец, чир данс шоу);− театральное (художественное слово, авторское художественное слово, фронтовая поэзия, театр малых форм);− юмористическое (студенческий театр эстрадных миниатюр, клуб весёлых и находчивых и стендап).К участию в конкурсном отборе допускаются как творческие коллективы, так и индивидуальные исполнители. Каждая команда имеет право представить не более трёх номеров в каждой номинации любого из направлений.По итогам фестиваля жюри определит лучший вуз, представители которого получили наибольшее количество первых мест в номинациях. Кроме того, будут отобраны лучшие номера, чтобы представлять Владимирскую область на XXXI Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». В этом году он пройдёт с 26 мая по 1 июня в Перми.Фото pxfuel.com