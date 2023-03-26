Ирина Купченко снялась в более чем 80 фильмах.

Ирина Купченко снялась в более чем 80 фильмах.Актриса дебютировала в экранизации романа Ивана Тургенева "Дворянское гнездо", в котором сыграла дочь одной из главных героинь Лизу Калитину. После этого артистка неоднократно на экране воплощала образы из русской классики, например, снялась с Иннокентием Смоктуновским в "Дяде Ване".Одной из самых запоминающихся ролей Ирины Купченко стала роль Елены Трубецкой в картине "Звезда пленительного счастья". А вы сможете отгадать фильмы, в которых появилась актриса, по одному кадру?Попробуйте!