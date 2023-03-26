Транспортные проблемы сохраняются: жители Владимирской области жалуются на работу...

Транспортные проблемы сохраняются: жители Владимирской области жалуются на работу перевозчиковЖители Вяткино, Пенкино и Головино Судогодского района жалуются на работу маршрутов № 107, 109 и 139. Перевозчик там один - компания «Трансовт».Автобусы не приходят ко времени, постоянно ломаются, перевозчик выпускает на линию маленькие автобусы вместо больших. Народ не помещается в салон автобуса. Такая же картина в поселке имени Горького Ковровского района. Перевозчик ИП Смирнов нарушает график, люди не могут добраться из дома до работы.В Минтранспорте региона о проблемах с этими перевозчиками знают. Все дело в том, что автобусы у них ломаются, одни ремонтировать дорого, другие вообще выработали свой срок службы. А замены нет.Жители Вяткино вспоминают своего прежнего перевозчика, ИП Тимофеева. Но тот сегодня лишнего на себя не возьмет. У всех проблемы с автопарком.Фото pxfuel.com