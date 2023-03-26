К трем больницам областного центра планируют отремонтировать подъездные пути. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. До конца текущего года порядка километра

К трем больницам областного центра планируют отремонтировать подъездные пути. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. До конца текущего года порядка километра дороги обновят в районе ОКБ. Это позволит владимирцам удобнее добираться до организации. Площадь предполагаемого ремонта составит свыше20 тысяч м2. Аналогично 1 километр дорожного полотна отремонтируют на участке от Вокзального спуска до улицы