Во Владимире учебные залы для будущих врачей оснастят современным оборудованием. Планируется, что...

Во Владимире учебные залы для будущих врачей оснастят современным оборудованием.Планируется, что новая мебель и оборудование поступят уже в августе 2023 года.Приволжский исследовательский медицинский университет Нижегородской области готовится закупать специальную мебель и учебные пособия для оборудования своего филиала во Владимире.Напомним, что 20 июня 2023 года во Владимире начнётся приём документов в новый медицинский институтДля первых студентов владимирского медицинского факультета предусмотрено 100 бюджетных и 70 платных мест. Для проживания первокурсников пока запланировано 50 мест в общежитии с перспективой увеличения до 300 мест.Сейчас руководство ПИМУ и Владимирской области занимаются подготовкой здания для будущих медиков.«За счет средств университета подготовлены конкурсы для закупки мебели, компьютерной техники, пластифицированных препаратов для занятия анатомией, различных тренажеров и симуляторов, микроскопов и других приборов, которыми будут оснащены лаборатории. Все это мы сейчас прорабатываем, чтобы к июлю мы его получили, сформировали на своих складах, а в августе могли бы перевезти сюда, чтобы установить», - рассказал на заседании коллегии минздрава Владимирской области ректор ПИМУ Николай Карякин.Фото pxfuel.com