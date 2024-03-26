Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

15 лет колонии особого режима получил тамбовчанин за изготовление наркотиков под Ковровом. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Установлено, что 2 сентября 2022 года в составе преступной группы ранее судимый мужчина был пойман в деревне Сажино. Свою деятельность преступники начали летом того же года, что и были задержаны.В помещении, где нашли злоумышленников, было размещено специальное оборудование, прекурсоры и другие материалы, необходимые для производства метилэфедрона. В лаборатории было произведено более 160 килограммов наркотиков.Другим участникам группировки ранее было назначено по 10 лет строгого режима каждому.