Администрацию поселка Красная Горбатка обязали отремонтировать детские площадки В Селивановском...

Администрацию поселка Красная Горбатка обязали отремонтировать детские площадкиВ Селивановском районе прокуратурой района проведена проверка по публикации СМИ о ненадлежащем состоянии детских игровых площадок.В ходе выездных мероприятий установлено, что на детской игровой площадке по улице Строителей в поселке Красная Горбатка оторвано сиденье качели, лавочка находится в неудовлетворительном состоянии, часть спинки отсутствует.На детской площадке в парке «Землянина» на игровой конструкции частично отсутствуют деревянные доски, а также оборваны железные пруты соединяющие мост с горкой.Такое отношение к объекту благоустройства, пользователем которого являются несовершеннолетние, недопустимо, влечет за собой угрозу причинения вреда их жизни и здоровью.Прокурором главе администрации поселка Красная Горбатка внесено представление.Устранение выявленных нарушений находится на контроле надзорного органа.Фото: пресс-служба областной прокуратуры