Об этом губернатор написал у себя в телеграм-канале.

Александр Авдеев подтвердил гибель семьи из Петушинского района в ходе теракта. Напомним, 22 марта жертвами стали 16-летняя девушка и её родители. Об этом губернатор написал у себя в телеграм-канале.«Все эти трудные дни мы на связи с подмосковными коллегами – страхуем на случай, если потребуется помощь, выясняем, есть ли наши земляки среди жертв теракта», – пишет глава региона.Также появилась информация о пострадавших Сергее и Марии, которые состоят в гражданском браке, оба являются жителями Владимира. Сейчас они проходят лечение в московских медучреждениях и идут на поправку.На данный момент поисковые работы продолжаются. Региональное Правительство находится на связи для семей пострадавших: 8 (4922) 36-28-33 и 8 (800) 450-01-21.