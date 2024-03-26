Бьет, значит режет: во Владимире ссора возлюбленных закончилась ножевыми ранениями Как сообщают...

"Бьет, значит режет": во Владимире ссора возлюбленных закончилась ножевыми ранениямиКак сообщают в поисково-спасательном отряде, инцидент произошел 25 марта 2024 года на улица Асаткина, 2Б.Влюбленная пара решила немного употребить алкогольных напитков, что привело к пьяной ссоре и нанесению ножевых ранений женщине.На шум в квартире, соседи вызвали полицию и скорую помощь. С целью проникновения в квартиру вызвали спасателей поисково-спасательный отряд города Владимира."Дверь вскрыли, а там гнетущая тишина. Предполагали, что случилось страшное.. Перед нами предстала следующая картина: в квартире бардак, все в крови, а на диване мирно в обнимку спят мужчина и окровавленная женщина", - рассказывают спасатели.Заявление женщина писать отказалась. Сотрудники скорой оказали ей первую помощь.Фото: поисково-спасательный отряд г. Владимира; Fusion Brain, платформа для генерации изображений