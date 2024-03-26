Специалисты предупреждают, что в этом году может повториться сценарий 10-летней давности.

Специалисты предупреждают, что в этом году может повториться сценарий 10-летней давности.Идёт жараУже в ближайшие выходные синоптики прогнозируют в центральных регионах потепление до +16 градусов. В плюс выйдут и ночные показатели. Значит, весеннее половодье не за горами.По прогнозам, большая вода должна прийти в середине апреля. Экстренные службы региона усиленно готовятся к сезонному явлению и каждый день проверяют высоту снежного покрова и его состояние.– За этим следят семь метеостанций, два гидрологических поста в дер. Новлянка и Избище, а также агрометеорологический пост в Суздале, используя специализированное оборудование. Весной, в период возможных половодий, дополнительный контроль устанавливают с помощью беспилотных летательных аппаратов и вертолёта Ми-8, чтобы оперативно реагировать на изменения, – уточнили в ГУ МЧС России по Владимирской области.Помимо метеорологических работ, специалисты трудятся и на земле: распиливают и чернят лёд, укрепляют береговую территорию, дабы большая вода не наделала бед.По худшему сценариюКак прогнозирует управление гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Владимирской области, опять-таки опираясь на сведения синоптиков, в этом году половодье, скорее всего, пойдёт по сценарию 2013-го, когда вода в реках поднялась до максимального уровня. Критических ситуаций и ЧП тогда не случилось. Однако никто не исключает и худшего расклада.В этом случае под угрозой подтопления окажется 25 населённых пунктов: Александров, Вязники, Мстёра, Владимир, Муром, Гороховец, Галицы, Киржач, Золотуха, Ковров, Анохино, Елино, Шохино, Усад, Судогда, Фрязино, Суздаль, Боголюбово, Добрынское, Раменье, Баскаки, Ославское, Юрьев-Польский. Это 1616 домов с 3800 жителями.Кроме того, среди возможных пострадавших объектов – 11 объектов экономики (включая «Автоприбор», «Точмаш» и комбинат «Тепличный» во Владимире), около 60 км автодорог, несколько мостов и ЛЭП, садовые и приусадебные участки.Как отрезалоОт Большой земли вода может отсечь 32 населённых пункта в Вязниковском, Му­ромском, Суздальском, Су­догодском районах. При этом половину деревень и посёлков из этого числа – те, что находятся в Заречной зоне, – отрежет точно. Жители уже привыкли к подобному сценарию: каждый год там разводят наплавной мост через Клязьму, чтобы он не мешал ледоходу, и вместо него организуют лодочную переправу.О судьбе людей из «красной» зоны позаботились заранее: им уже выплатили пенсии и пособия, открыли автолавки, завезли медикаменты и ещё раз объяснили, как вести себя, если ЧП всё-таки наступит.Запасайтесь!МЧС настоятельно просит жителей территорий, которые могут попасть в зону затопления, собрать документы, ценные вещи и необходимые медикаменты в водонепроницаемый пакет, чтобы в случае эвакуации их можно было быстро захватить. Убедиться, что системы водоотведения чисты и функционируют должным образом. При необходимости укрепить фундамент и подвал дома. Позаботиться о том, чтобы мобильные телефоны были заряжены, а в радиоприёмниках имелись батарейки: чтобы оставаться на связи, если электричество отключат. Также нужно запастись питьевой водой, продуктами длительного хранения, фонариками, батарейками, аптечками и прочими необходимыми предметами.Мнение экспертаНачальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Владимирской области Вадим Лобастов:– С населением на возможно подтапливаемых или отрезаемых участках заблаговременно проведена работа. Люди должны понимать, что в случае поступления сигнала об эвакуации при угрозе затопления необходимо собрать сумку с тёплыми вещами, медикаментами, запасом продуктов на несколько дней. Если есть ценные вещи в подвалах, их следует заранее поднять на чердаки или максимально высокие этажи. Органы местного самоуправления проинформируют, где находятся лодки для переправы и эвакуации. Туда следует выдвигаться без паники и суеты.