До 20 лет тюрьмы грозит двум жителям города Камешково за выращивание, хранение и сбыт...
До 20 лет тюрьмы грозит двум жителям города Камешково за выращивание, хранение и сбыт наркотиков
Двое жителей города Камешково обвиняются в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, в 2023 году молодые люди договорились вырастить на территории Камешковского района растения конопли с целью получения наркотического средства каннабис (марихуана).
Один из них приобрёл семена и вырастил у себя дома рассаду конопли, после чего мужчины высадили её в поле недалеко от деревни Кирюшино. Всё лето и начало осени обвиняемые ухаживали за растениями.
"Впоследствии мужчины разделили между собой собранные растения, после их высушивания один стал хранить с целью личного потребления, второй же измельчил, расфасовал и предпринял попытку к их продаже иным лицам вместе с собранными в лесу наркотикосодержащими грибами", - пояснили в надзорном ведомстве.
В октябре 2023 года преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции. У обоих злоумышленников изъято более 1,5 килограммов марихуаны, частей растений конопли и грибов.
За указанные преступления предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Камешковский районный суд.
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