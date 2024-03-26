До 20 лет тюрьмы грозит двум жителям города Камешково за выращивание, хранение и сбыт...

До 20 лет тюрьмы грозит двум жителям города Камешково за выращивание, хранение и сбыт наркотиковДвое жителей города Камешково обвиняются в незаконном обороте наркотиков.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, в 2023 году молодые люди договорились вырастить на территории Камешковского района растения конопли с целью получения наркотического средства каннабис (марихуана).Один из них приобрёл семена и вырастил у себя дома рассаду конопли, после чего мужчины высадили её в поле недалеко от деревни Кирюшино. Всё лето и начало осени обвиняемые ухаживали за растениями."Впоследствии мужчины разделили между собой собранные растения, после их высушивания один стал хранить с целью личного потребления, второй же измельчил, расфасовал и предпринял попытку к их продаже иным лицам вместе с собранными в лесу наркотикосодержащими грибами", - пояснили в надзорном ведомстве.В октябре 2023 года преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции. У обоих злоумышленников изъято более 1,5 килограммов марихуаны, частей растений конопли и грибов.За указанные преступления предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы.Уголовное дело направлено в Камешковский районный суд.Фото: freepik.com