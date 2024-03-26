Энергетики провели серию игр по энергосбережению в детских садах в городе Камешково Воспитанники...

Энергетики провели серию игр по энергосбережению в детских садах в городе КамешковоВоспитанники детских садов «Светлячок» и «Ёлочка» города Камешково отправились в увлекательное путешествие в страну Энерголандию. Серию игр по энергосбережению для ребят из подготовительных групп провёл молодёжный актив компании «Энергосбыт Волга». Юные путешественники в игровой форме узнали, кто такие энергетики, благодаря чему работают электроприборы, как беречь электрическую энергию и другие ресурсы.Завершилось путешествие в Энерголандию знакомством с интерактивным манекеном для демонстрации навыков оказания первой помощи и энергичной зарядкой.- Ребята получили новые знания и зарядились яркими, положительными эмоциями. Благодарим сотрудников «Энергосбыт Волга» за отличное мероприятие! - поблагодарили организаторов представители детского сада «Светлячок».Молодёжный актив «Энергосбыт Волга» реализует образовательные программы по энергосбережению, рассчитанные на разный возраст. Были разработаны форматы для воспитанников детских садов и школьников: тематические уроки, квесты и игры.- Формировать культуру бережного отношения к природе и энергоресурсам важно с самого детства. В этом возрасте закладываются основы воспитания и восприятия мира. Формат игры помогает дошкольникам легко усваивать новую информацию и закреплять полученные знания, чтобы в дальнейшем применять их на практике, - рассказал председатель молодёжного актива «Энергосбыт Волга» Вадим Волков.