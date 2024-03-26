Губернатор в соцсетях опубликовал информацию о жертвах теракта в «Крокус сити холе» из региона. Как сообщает Александр Авдеев, в настоящее время известно о гибели семьи из трех человек. А

Губернатор в соцсетях опубликовал информацию о жертвах теракта в «Крокус сити холе» из региона. Как сообщает Александр Авдеев, в настоящее время известно о гибели семьи из трех человек. А также о двух пострадавших. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” К сожалению, уже известно о семье: родители и 16-летняя дочь – из Петушинского района, которая погибла во