Об этом рассказали в телеграм-канале сотрудники администрации города.

Сегодня, 26 марта, из Владимира на спецоперацию отправились ещё 15 добровольцев. Об этом рассказали в телеграм-канале сотрудники администрации города.«Желаю вам здоровья. Возвращайтесь домой с победой!» – напутствовал бойцов ветеран Министерства обороны, генерал-лейтенант Геннадий Сынков.Как и всегда, мужчины не сразу поедут в зону боевых действий. В начале солдат отправят в специальные учебные подразделения Министерства обороны.