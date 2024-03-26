Картины лечат душу: врач из Коврова рисует пейзажи Белый халат и мольберт - вещи совместимые. К...

"Картины лечат душу": врач из Коврова рисует пейзажиБелый халат и мольберт - вещи совместимые. К тому же картины могут тоже лечить - душу. В этом уверена Марина Блохина. Врач-физиотерапевт приглашает в Ковров, на свою персональную выставку.Ковровские художники ласково называют ее солнышком. Полны света картины Марины Блохиной. Сама она скромно называет свои работы "картинками". Говорит, рисовала с детства. Творческое хобби обрело масштаб, когда в жизни стало чуть больше свободного времени. А найти его не всегда просто - Марина Блохина врач. С 37-летним стажем.Марина Блохина, член Объединения ковровских художников, врач-физиотерапевт:- Когда я стала освобождаться от семейных дел, когда ребенок стал вырастать, - я стала больше рисовать. Какие-то картинки копились. Потом уже, когда я стала сотрудничать с нашими художниками, они меня приняли в свое объединение ковровских художников, тут уже стимул появился. У нас уже весна-осень выставки проходят.Талант Марины Константиновны заметили. И оценили. Это ее третья персональная выставка - 53 акварельные работы.Владимир Тамченко, председатель объединения ковровских художников:- Природа - она лечит. Она лечит, как Марина Константиновна, детей. Поднимает, выравнивает их эту всю энергетику, здоровье. Также и природа ей помогает через вибрации положительные, позитивные и энергетические. Сохранять свою энергию удивления, восхищения.Ковровское объедение художников - особый союз. На пленэрах - творят. Общаются. И...вдохновляются коллегами. Вот такой Марину Блохину увидел художник - Николай Рябинин.Николай Рябинин, член Объединения ковровских художников:- Я закончил работу. У меня время осталось. Шарж такой товарищеский, дружеский. Я на многих коллег это делаю. В оставшееся время. У меня целая коллекция есть.Вдохновить художника может все, что угодно. Марина Блохина часто создает новые работы во время путешествий. Так, на отдыхе, в санатории родилась "Клязьма в ноябре". Главный герой большинства ее работ - пейзаж средней полосы. Простой и очень родной.Марина Блохина, член объединения ковровских художников, врач-физиотерапевт:- Когда я приступаю к каждой картине, внутренне, я боюсь. Я думаю, не получится. Я каждый раз беру какой-то сюжет, который мне кажется сложным. И, когда у меня получается, - я очень рада.Марина Блохина черпает вдохновение повсюду. Так, прогуливаясь по заснеженным ковровским улочкам, художница решила написать храм Феодоровской иконы Божией Матери.Марина Блохина, член объединения ковровских художников, врач-физиотерапевт:- Мне нравятся архитектурные строения, потому что я посещаю службы, литургии и всенощные. Явлюсь человеком верующим, как многие русские православные...Я люблю писать храмы.- А как вам удается совмещать медицину и творчество?- На самом деле, удается с трудом. Потому что медицина - это энергозатратная профессия, а рисуя картины, я восстанавливаю свою нервную систему, психическое здоровье.Чтобы в дальнейшем продолжать жить и лечить детей, взрослых. Потому что общение с людьми бывает тяжелым.Сейчас в планах у художницы - стать участницей Владимирской областной выставки. А пока ценителей акварели приглашают полюбоваться работами Марины Блохиной в Коврове - выставка проходит в центральной городской библиотеке до 16 апреля.Мария Артес, Илья Хлудов "Вести-Владимир".