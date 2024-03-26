В Коврове компании по пассажирским перевозкам собрали средства на приобретение многоразового разведывательного беспилотника для мобилизованных земляков.

В Коврове компании по пассажирским перевозкам собрали средства на приобретение многоразового разведывательного беспилотника для мобилизованных земляков. Об этом в своёмрассказала глава города Елена Фомина.Дрон-разведчик поднимается на высоту 800 метров и способен пролететь до 15 км. Немаловажно, что современное оборудование можно использовать даже ночью. В настоящий момент добровольцы уже повезли беспилотник в зону СВО.«Большая благодарность перевозчикам и всем активным ковровчанам, участвующим в сборе помощи на СВО», - написала Елена Фомина.