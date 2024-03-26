Школьников Владимирской области начали призывать к совершению терактов. Сообщения приходят детям в личные сообщения с фейковых аккаунтов. Об этом рассказали в пресс-службе областного

Школьников Владимирской области начали призывать к совершению терактов. Сообщения приходят детям в личные сообщения с фейковых аккаунтов. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства. Неизвестные предлагают школьникам заложить бомбу или устроить расстрел. Некоторые пишут, что готовы привезти оружие прямо сейчас, а потом забрать потенциального исполнителя жить за границу. За совершение преступления детям обещают крупные суммы