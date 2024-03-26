За последние несколько лет в нашем регионе произошло немало резонансных преступлений.

За последние несколько лет в нашем регионе произошло немало резонансных преступлений.Подростки-экзекуторыНесколько дней назад в социальных сетях появилась информация о том, что группа молодых людей лишила свободы 17-летнего парня. 20 марта информацию подтвердили в официальных ведомствах.– Днём 16 марта трое злоумышленников, двое из которых несовершеннолетние, похитили своего знакомого и неоднократно его избивали, – уточнила старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.Жертвой экзекуторов оказался несовершеннолетний из пос. Лукново Вязниковского района. Злоумышленники жили буквально в 10 км от этого населённого пункта – в Никологорах.По факту похищения человека, совершённого группой лиц, сразу же возбудили уголовное дело. Его расследование контролирует областная прокуратура. Региональный Следком также проводит следственные действия.ОтомстилиКак рассказали источники «АиФ», конфликт между потерпевшим и его истязателям возник из-за того, что подросток якобы заявил на молодых людей в полицию. Парни, которые никогда не состояли там на учёте, решили отомстить.Они заставили бедолагу сесть в багажник и поехали колесить по району. Иногда останавливались, вытаскивали пленника из машины, избивали руками, ногами и бейсбольной битой, после чего снова заталкивали назад.Так продолжалось несколько часов, пока подростки не заметили наряд ГИБДД.– Сотрудники ОМВД России по Вязниковскому району остановили ВАЗ, в котором находились четверо молодых людей. Двое из них пытались скрыться, но полицейские их задержали. Также в отечественном авто нашли 17-летнего избитого парня, – продолжила фабулу руководитель пресс-службы УМВД России по Владимирской области Ирина Гавриченко.Сейчас фигуранты находятся под стражей, а их жертву отправили в больницу.В минздраве региона уточнили, что молодой человек поступил в ЦГБ г. Коврова. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое. На следующий день, 21 марта, потерпевшего перевезли в ОДКБ.В стиле 90-хЕсли вспомнить уголовные дела последних лет, преступлений, связанных с похищением людей, в нашем регионе наберётся немало. К примеру, в прошлом году Кольчугинский городской суд вынес приговор двум местным жителям, которые лишили свободы 24-летнего мужчину: тот якобы задолжал злоумышленникам более миллиона рублей. Сначала его поместили в подвал, откуда пленник попытался бежать, после чего перевезли на съёмную квартиру. В итоге фигурантов вычислили, сейчас они отбывают наказание в колонии строгого режима.В апреле 2016-го правоохранители обнародовали сенсационную новость: во Владимирской области пытались похитить главу Суздаля. Злоумышленника задержали с поличным в арендованном гараже на окраине Владимира. Туда он планировал привести тогдашнего главу администрации Сергея Сахарова и выручить за него 10 млн руб. В гараже имелось всё необходимое для пыток и дальнейшего убийства чиновника: стройинструменты, ножи перчатки, маски... Тело он собирался вывезти на свалку и там похоронить.25 марта обвиняемого задержали и взяли под стражу. А Сахаров, к слову, даже не подозревал о том, что на него готовится покушение.1,5 месяца неизвестности2020 год отметился преступлением, прогремевшим на всю страну. Семилетний мальчик из пос. Горки пропал по дороге из школы 28 сентября. Он не дошёл до дома всего 300 м, где его у калитки уже встречала мама. Не дождавшись сына, она позвонила в полицию. К вечеру на поиски отправились полицейские,«ЛизаАлерт» и местные жители.Поиски результатов не дали, пока полицейские не получили от Интерпола информацию о мужчине, который удерживает у себя дома маленького мальчика. Причём похититель жил недалеко от с. Горки – в дер. Макариха.Как выяснило следствие, 26-летний компьютерный гений, состоявший на учёте с диагнозом «шизофрения», увидел школьника возле пруда, насильно посадил в машину и отвез к себе домой. В плену ребёнок провёл 1,5 месяца, после чего нездорового мужчину задержали. Его обвинили в десятках эпизодов преступлений против несовершеннолетних, в том числе сексуального характера. В итоге мужчина получил 19 лет и 11 месяцев колонии.Мнение экспертаПомощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгения Горина:– Следственные органы СК России по Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении двух подростков и 19-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении несовершеннолетнего, совершённое группой лиц. Если вина злоумышленников будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 12 лет.