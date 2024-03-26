Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

За прошедшую неделю 8 881 житель Владимирской области обратился в медицинские учреждения с подозрением на ОРВИ. В столице региона вирусом заразились 3 434 человека, информировали в региональном управлении Роспотребнадзора во вторник, 26 марта.Выброситься всплеск заболеваемости на 4,2%. Число заболевших возросло во всех возрастных группах, кроме детей в возрасте от 7 до 14 лет.Врачи провели 391 исследование. Среди положительных результатов был выявлен 1 случай гонконгского гриппа. Также в циркуляции обнаружены RS-вирусы, метапневмовирусы и риновирусы.