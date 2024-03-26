На маршруты во Владимирской области выходят новые автобусы С ноября 2023 года по март 2024 года на...

На маршруты во Владимирской области выходят новые автобусыС ноября 2023 года по март 2024 года на регулярные маршруты во Владимирской области вышли уже 35 из 81 автобуса, приобретённые за счёт специальных казначейских кредитов, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Новый подвижной состав пассажирского транспорта поступил в Ковров, Муром, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Селивановский, Собинский и Юрьев-Польский районы. Автобусы выходят на муниципальные маршруты. После оформления документов на линию выйдут ещё 46 единиц транспорта.В муниципалитеты закупают современные автобусы малого, среднего и большого класса производства ООО «Курганский автобусный завод», ООО «Автомобильный завод ГАЗ», ООО «Ликинский автобусный завод», ООО «Павловский автобусный завод».Всего в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по разным программам за 2023 – 2024 годы транспортные компании приобретут 207 автобусов и троллейбусов.В течение двух лет подвижной состав будет поступать в регион благодаря субсидированию льготного лизинга АО «ГТЛК», за счёт федеральных средств и Фонда национального благосостояния, предоставления специальных казначейских кредитов.Ранее мы рассказывали, на владимирских маршрутах могут появиться 20 новых белорусских автобусов.Фото: Правительство Владимирской области