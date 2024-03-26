На маршруты во Владимирской области выходят новые автобусы
С ноября 2023 года по март 2024 года на...
На маршруты во Владимирской области выходят новые автобусы
С ноября 2023 года по март 2024 года на регулярные маршруты во Владимирской области вышли уже 35 из 81 автобуса, приобретённые за счёт специальных казначейских кредитов, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.
Новый подвижной состав пассажирского транспорта поступил в Ковров, Муром, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Селивановский, Собинский и Юрьев-Польский районы. Автобусы выходят на муниципальные маршруты. После оформления документов на линию выйдут ещё 46 единиц транспорта.
В муниципалитеты закупают современные автобусы малого, среднего и большого класса производства ООО «Курганский автобусный завод», ООО «Автомобильный завод ГАЗ», ООО «Ликинский автобусный завод», ООО «Павловский автобусный завод».
Всего в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по разным программам за 2023 – 2024 годы транспортные компании приобретут 207 автобусов и троллейбусов.
В течение двух лет подвижной состав будет поступать в регион благодаря субсидированию льготного лизинга АО «ГТЛК», за счёт федеральных средств и Фонда национального благосостояния, предоставления специальных казначейских кредитов.
Ранее мы рассказывали, на владимирских маршрутах могут появиться 20 новых белорусских автобусов.
Фото: Правительство Владимирской области