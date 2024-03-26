Нетрезвый водитель из Владимира, по вине которого погиб человек, сядет в тюрьму на 5 лет Вчера (25...

Нетрезвый водитель из Владимира, по вине которого погиб человек, сядет в тюрьму на 5 летВчера (25 марта 2024 года) в Судогодском районном суде вынесен приговор в отношении жителя города Владимира.Как установил суд, вечером 30 сентября 2023 г. на автодороге «Владимир-Муром-Арзамас» подсудимый, находясь в нетрезвом виде, при движении на автомобиле выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем «Рено».После этого обвиняемый покинул свой автомобиль и скрылся с места ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Рено» погиб на месте."Учитывая обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд назначил наказание в виде 5 лет 3 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года", - пояснили в пресс-службе Судогодского районного суда.Приговор не вступил в законную силу.Фото: freepil.com