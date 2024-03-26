Согласно рыночным исследованиям, объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России в 2023 году достиг почти 550 млрд и в 2,5 раза превысил среднегодовое значение за последние 10 лет.

Согласно рыночным исследованиям, объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России в 2023 году достиг почти 550 млрд и в 2,5 раза превысил среднегодовое значение за последние 10 лет. Почти 20% этой суммы инвестировано в офисы, основной спрос на которые формируют растущий российский бизнес и компании из азиатских стран.«Деловая активность, дальнейшее развитие партнерских отношений со странами Азии, Африки и Ближнего Востока повышают интерес к российскому рынку коммерческой недвижимости. При этом арендодатели не всегда готовы давать гарантии сохранения ставок, так как спрос на коммерческие помещения в деловых районах больше предложения. Это заставляет компании рассматривать покупку офисов в собственность, что требует изъятия из оборота крупных сумм. Лизинг же позволяет зафиксировать размер ежемесячного платежа и стоимость самого объекта, оптимизировать налог на прибыль и без крупных стартовых вложений открыть новый офис в интересующей локации», – говорит управляющий директор ВТБ Лизинг Роман Стоцкий.