«Обложка спектакля»: как происходит процесс создания театральных программок? Любой спектакль...

«Обложка спектакля»: как происходит процесс создания театральных программок?Любой спектакль начинается с программки. Именно они настоящие визитные карточки, своего рода исторические зарисовки. Об их истории - Александра Лебедикова.История длиною в несколько страниц и настоящее произведение искусства. Бумажная программка стала неотъемлемой частью театра еще в восемнадцатом веке. С тех пор - это его визитная карточка. А еще - "обложка" спектакля.Процесс ее создания - дело непростое, - говорят "служители" храма Мельпомены. И, конечно, творческое...Татьяна Шалухина, администратор Владимирского академического театра драмы:- Мы собираем огромный объем информации про этот спектакль, все это сверяем с режиссером, с завлитом, проверяем тщательно, чтобы наш зритель перед спектаклем мог полностью окунуться в атмосферу того, что он увидит на сцене.Сделать это публике помогает и визуальное оформление программки. Для каждой постановки оно подбирается индивидуально. Все зависит от сценария и замысла режиссера.Финальную версию буклета в печать отправляют за пару недель до премьеры.Татьяна Шалухина, администратор Владимирского академического театра драмы:- Спектакль называется "Руководство для желающих жениться" и на обложке программки различные "анекдотичные" объявления о поиске второй половинке. Причем это реальные объявления тех времен. Отдельный формат программок - это программки для детей. Мы стараемся их сделать яркими, интересными, доступными. У нас даже был формат программы-раскраски.Особая часть театральной культуры - коллекционирование таких печатных путеводителей, - убеждены ценители.Татьяна Шалухина, администратор Владимирского академического театра драмы:- Я считаю, что программки должны быть, и что старшее поколение должно приучать младшее поколение к тому, что когда ты приходишь в театр, обязательно нужно покупать программку. Ну, это какая-то особая культура. Особый какой-то шарм театра.Игорь Сидоров - учитель литературы, филолог и заядлый театрал. На спектакли ходит несколько раз в месяц. В том числе, - в Москве."Освежить" воспоминания о пережитом в зрительном зале ему как раз помогают эти разноцветные "книжечки". Чтобы пересчитать их все - потребуется, наверное, не один час, - говорит Игорь.Игорь Сидоров, театрал, филолог, учитель литературы:- Любой поход в театр - это праздник. Ты как бы настраиваешься на это, откладываешь все свои дела на потом, перестраиваешь свое восприятие. То есть ты настраиваешься на восприятие, - поэтому - это праздник. А праздники приятно вспоминать, и нужны такие "узелки" что-ли, для того, чтобы вспомнить что-то.Но чтобы "праздник" удался, и его действительно захотелось вспомнить, - нужно найти свой формат. Благо, сейчас их предостаточно. Пластические, интерактивные, драматические спектакли...Каждый выбирает то, что ближе.Игорь Сидоров, театрал, филолог, учитель литературы:- Театр должен быть разным. Потому что для каждого зрителя нужен свой театр. Кто-то любит комедии, кто-то любит мюзиклы - прекрасно! А кто-то любит философские какие-то изыски. Я, наверное, ко вторым отношусь. Но есть, кстати, такие постановки, где одно и другое соединяется.А еще следует давать шанс неожиданным театральным экспериментам, - уверен коллекционер. Он и сам старается не пропускать современные постановки. Даже на иностранном языке.Игорь Сидоров, театрал, филолог, учитель литературы:- Очень сильно на меня повлиял спектакль "Гамлет-машина". Спектакль идет на армянском языке. Но это мне вообще не помешало нисколько. Театр - это, наверное, все-таки не про текстоцентричность, а про энергию. Потому что мы получаем энергию в ходе спектакля. То есть это нечто живое.И...уникальное. То, что не только помогает отвлечься от суеты, но и чуть больше узнать о себе...Александра Лебедикова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".