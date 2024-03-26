Она слышит голоса с других планет: владимирцы могут посмотреть авторский фильм Чувства Анны 26...

"Она слышит голоса с других планет": владимирцы могут посмотреть авторский фильм "Чувства Анны"26 марта 2024 года на большом экране Владимирской областной научной библиотеки покажут авторский фильм Анны Меликян - "Чувства Анны". В ролях - Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев.Главная героиня работает на шоколадной фабрике в Перми, у нее есть муж, двое детей. Но в какой-то момент привычная жизнь переворачивается, когда она начинает слышать голоса с других планет. Пришельцы делают предсказания, которые сбываются, а сама Анна становится знаменитостью.Но как это повлияет на жителей планеты?Просмотр фильма начнётся в 18:00. А после будет обсуждение увиденного.