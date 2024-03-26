По прогнозам синоптиков температура во Владимирской области будет выше климатической нормы
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По прогнозам синоптиков температура во Владимирской области будет выше климатической нормы
На Владимирскую область приближается теплый атмосферный фронт. В такой ситуации осадков не ожидается, а температура в регионе будет выше климатической нормы.
В среду, 27 марта 2024 года, весна заиграет яркими красками. Приготовьте солнечные очки и насладитесь прекрасной погодой. Днем отметка на термометрах возрастет до +9°С.
В Гидрометцентре прогнозируют: скорость северного ветра составит 3м/с. При этом влажность опустится до 54%.
Финальным штрихом в мартовском этюде будет закат. Вечер обещает быть мягким и теплым, ведь температура воздуха в темное время суток займет отметку +4°С.
Метеозависимые люди, не переживайте. Атмосферное давление незначительно поднимется до 748 мм ртутного столба.
Ласковым может быть не только май, но и первый месяц весны. Пенье птиц и солнечный свет наполняли вдохновением русских поэтов:
«Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;
Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;
Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришел я снова,
Что душа все так же счастью
И тебе служить готова...»
(Афанасий Фет)
Народный прогноз на 27 марта:
На Руси верили: снег тает от солнца – к урожайному году, а от дождя – к засухе летом; дятел в погожий день часто стучит клювом по сухому дереву – к потеплению; заря уходит к югу – к хорошей погоде.
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