По прогнозам синоптиков температура во Владимирской области будет выше климатической нормы На...

По прогнозам синоптиков температура во Владимирской области будет выше климатической нормыНа Владимирскую область приближается теплый атмосферный фронт. В такой ситуации осадков не ожидается, а температура в регионе будет выше климатической нормы.В среду, 27 марта 2024 года, весна заиграет яркими красками. Приготовьте солнечные очки и насладитесь прекрасной погодой. Днем отметка на термометрах возрастет до +9°С.В Гидрометцентре прогнозируют: скорость северного ветра составит 3м/с. При этом влажность опустится до 54%.Финальным штрихом в мартовском этюде будет закат. Вечер обещает быть мягким и теплым, ведь температура воздуха в темное время суток займет отметку +4°С.Метеозависимые люди, не переживайте. Атмосферное давление незначительно поднимется до 748 мм ртутного столба.Ласковым может быть не только май, но и первый месяц весны. Пенье птиц и солнечный свет наполняли вдохновением русских поэтов:«Я пришел к тебе с приветом,Рассказать, что солнце встало,Что оно горячим светомПо листам затрепетало;Рассказать, что лес проснулся,Весь проснулся, веткой каждой,Каждой птицей встрепенулсяИ весенней полон жаждой;Рассказать, что с той же страстью,Как вчера, пришел я снова,Что душа все так же счастьюИ тебе служить готова...»(Афанасий Фет)Народный прогноз на 27 марта:На Руси верили: снег тает от солнца – к урожайному году, а от дождя – к засухе летом; дятел в погожий день часто стучит клювом по сухому дереву – к потеплению; заря уходит к югу – к хорошей погоде.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; freepik.com