Правоохранители проверили детские игровые площадки в Красной Горбатке.

Правоохранители проверили детские игровые площадки в Красной Горбатке. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Так, оборудование на площадке на улице Строителей находилось в неудовлетворительном состоянии: у качели было оторвано сиденье, а у скамейки отломана часть спинки.А в парке «Землянина» на детской игровой конструкции отсутствовала часть досок. Кроме того, были сломаны железные пруты, которые соединяли горку и мост.«По результатам проверки прокурором главе администрации муниципального образования внесено представление, устранение выявленных нарушений находится на контроле надзорного органа», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.