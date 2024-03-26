«Ростелеком» подключил к цифровым сервисам эко-отель «Горячие ключи» в Суздале Владимирской области. Провайдер предоставил комплексу отдыха услугу «Телевидение для гостиниц» (IP TV). Для

«Ростелеком» подключил к цифровым сервисам эко-отель «Горячие ключи» в Суздале Владимирской области. Провайдер предоставил комплексу отдыха услугу «Телевидение для гостиниц» (IP TV). Для этого специалисты компании установили 185 приставок в домах, номерах, банях и на общественных пространствах туристического объекта. Теперь его гостям всегда доступен разнообразный лицензионный видеоконтент. Кроме того, сотрудники «Ростелекома» развернули на территории гостиницы