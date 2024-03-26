Смертельная авария произошла в Александровском районе
Утром 26 марта, примерно в 7:25 в районе...
Смертельная авария произошла в Александровском районе
Утром 26 марта, примерно в 7:25 в районе деревни Легково водитель автомобиля "Ваз 2107" наехал на 60-летнего мужчину.
Он стоял возле припаркованного на обочине "Рено". Владелец иномарки погиб на месте.
Затем "ВАЗ" под управлением 26-летнего водителя зацепил еще два авто и врезался в металлическое ограждение дороги.
По факту ДТП продолжается проверка.