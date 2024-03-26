Смотрите Вести в 14:30: группа добровольцев из Владимира отправилась в зону СВО Общее дело -...

Смотрите "Вести" в 14:30: группа добровольцев из Владимира отправилась в зону СВООбщее дело- Идут помогать своим...Еще одна группа добровольцев из Владимира отправилась в зону СВО.Поехали!- Внутренний туризм. Что может предложить наш регион? Итоги выездного заседания областного парламента в Киржаче.Культурные каникулы- И наша область принимает сразу два межрегиональных фестиваля...Во Владимире стартовала театральная неделя. Что в программе?