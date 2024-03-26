«Кирпич ни с того ни с сего на голову не падает», а вот сосульки во Владимире – очень даже может быть. В Следкоме возбудили уголовное дело и будут искать виновных в падении ледяной глыбы на

«Кирпич ни с того ни с сего на голову не падает», а вот сосульки во Владимире – очень даже может быть. В Следкоме возбудили уголовное дело и будут искать виновных в падении ледяной глыбы на женщину. Напомним, инцидент случился в феврале. 35-летняя жительница Владимира шла возле дома №22 на Верхней Дуброве, как вдруг услышала шум.