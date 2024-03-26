Жителя Александрова признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Жителя Александрова признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Мужчину уже привлекали к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, однако он не внял голосу разума. Во время очередной поездки его остановили сотрудники ДПС и снова выявили признаки опьянения. Водитель и на сей раз отказался проходить проверку на алкоголь.Суд назначил горожанину 240 часов обязательных работ и на 2 года лишил водительских прав. «Мерседес» осуждённого конфисковали в пользу государства.