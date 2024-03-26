Собинец украл подруги телефон, а потом угрожал ножом приехавшим к ним полицейским. Мужчина попал таким образом под 2 статьи сразу, сообщили в пресс-службе Следкома по Владимирской области.

Собинец украл подруги телефон, а потом угрожал ножом приехавшим к ним полицейским. Мужчина попал таким образом под 2 статьи сразу, сообщили в пресс-службе Следкома по Владимирской области. Это произошло в декабре 2023 года в Собинке. Мужчина был в гостях у знакомой и решил украсть ее телефон. Женщина пропажу заметила в тот же день и позвонила