Об этом сообщили в администрации региона.

В 2024 году во Владимирской области планируется провести ремонт шести мостов. Эту информацию сообщила пресс-служба правительства региона во вторник, 6 марта.Одним из объектов капитального ремонта станет мост через озеро Урвановское в Меленковском районе. После выполнения всех необходимых работ жители деревень Усад и Елино смогут безопасно добираться до своих домов по обновленному мосту.Также были найдены подрядчики для ремонта путепроводов через реки Вахчилка и Шередарь в Киржачском районе, Шордога в Юрьев-Польском районе, а также Лехтовка в Меленковском районе. Одновременно с этим продолжается процедура подачи заявок на ремонт моста через реку Нергель в Петушинском районе.