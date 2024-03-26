Видео последствий ДТП появилось в местном паблике в соцсетях. Автор уточнил, что авария произошла 26 марта недалеко от деревни Легково, около лагеря «Солнечный». По предварительной

Видео последствий ДТП появилось в местном паблике в соцсетях. Автор уточнил, что авария произошла 26 марта недалеко от деревни Легково, около лагеря «Солнечный». По предварительной информации дорожной полиции, около 7:25 на 95 километре автодороги Колокша – Верхние дворики, “Жигули” влетели в стоящие на обочине автомобили. Анна Старикова, сотрудник пресс-службы УМВД области Водитель 1997 года рождения,