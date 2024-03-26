Определены подрядчики, которые отремонтируют мостовые переходы через реки Вахчилка и Шередарь в Киржачском районе, Шордога в Юрьев-Польском районе и Лехтовка в Меленковском районе,

Определены подрядчики, которые отремонтируют мостовые переходы через реки Вахчилка и Шередарь в Киржачском районе, Шордога в Юрьев-Польском районе и Лехтовка в Меленковском районе, сообщили в правительстве области. Еще в этом году продолжится ремонт мостового перехода через озеро Урвановское в Меленковском районе. Длина этого моста – более 160 метров. Также сейчас власти ищут подрядчика, который займется